Marbach Marbach bekennt sich zur Bottwartalbahn

Nur in einer Sache ist die Stadt zu einer vollkommen anderen Einschätzung gelangt wie die Verantwortlichen beim Verband Region Stuttgart (VRS). Während die Planer aus der Landeshauptstadt dafür plädieren, die Querspange zwischen Affalterbach- und Poppenweilerstraße nicht weiterzuverfolgen, macht sich die Kommune dafür stark, die Trasse freizuhalten. Andreas Seiberling wies darauf hin, dass der VRS bei der Beurteilung das neue Wohngebiet an der Affalterbacher Straße nicht berücksichtigt habe. Überdies sei im Verkehrsplan die alte Trasse eingezeichnet. Mittlerweile habe sich der potenzielle Verlauf verändert.

Auf Vorschlag von Jochen Biesinger von der CDU wird die Kommune auch anregen, den Bahn-Knotenpunkt in Backnang besser zu vernetzen. „Die S-Bahn in Backnang und der weiterführende Regionalverkehr fahren knapp aneinander vorbei“, bemängelte Jochen Biesinger und erinnerte in dem Zusammenhang an eine Resolution, die der Gemeinderat zum Fahrplan der kleinen Murrbahn vor rund einem Jahr gefasst hatte (wir berichteten). Abgesehen davon übte Jochen Biesinger auch Grundsatzkritik an dem Verkehrsplan. „Man hat die Einzelmaßnahmen zusammengeführt, ohne dass es ein großes Ganzes gibt“, sagte er.

Hendrik Lüdke von Puls schmeckt hingegen nicht, dass die Stadt an der Südtangente festhält. „Die Region hat genug gute Gründe, dass dort kein Straßenbau verwirklicht wird“, betonte er und erwähnte die Beeinträchtigungen für Mensch, Kulturlandschaft oder Landschaftsbild. Folglich stimmte er wie Jürgen Waser von den Grünen auch dagegen, die Querspange doch noch im Verkehrsplan zu verankern. Jürgen Waser hob außerdem hervor, dass er nichts vom vierspurigen Ausbau bis zur Bergkelter-Kreuzung halte. „Was bringt das, wenn ich dann da auch wieder stehe?“, fragte er rhetorisch in die Runde. Und dafür solle auch noch viel Geld ausgegeben werden.