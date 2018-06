Marbach Malaysia ist Weltmeister

Ins Leben gerufen hat das Turnier der Förderverein vor zwei Jahren zur Europameisterschaft. Damals siegte übrigens Slowenien in einem spannenden Match gegen Frankreich. „Mit der Aktion wollen wir natürlich auch ein bisschen auf uns aufmerksam machen und neue Mitglieder gewinnen“, erklärt Hubert Szulczynski, der Vorsitzende des Fördervereins. „Denn je mehr Leute wir haben, je mehr helfende Hände, desto besser.“

Diese helfenden Hände haben am Freitag und Samstag bei der Vorbereitung und Durchführung des Turniers jedenfalls ordentlich angepackt: Zwölf Tischkicker, die von der Schule in Ingersheim ausgeliehen sind, galt es, zu transportieren und aufzustellen, hinzu kommen Torwand, Grill, Computerinstallation und vieles mehr.

Ein Aufwand, der sich lohnt, denn Spaß haben an diesem Samstag offensichtlich alle Beteiligten, egal ob beim Tischkickern oder beim Anfeuern. Und am Ende gibt’s natürlich eine weltmeisterliche Siegerehrung. Bei den reinen Schülerteams landete Belgien auf Platz 1, gefolgt von Mosambik und Paraguay. Gesamtsieger, also Weltmeister, wurde Malaysia mit einem Schüler-/Cousin-Team. Die Plätze zwei bis vier belegten Schweden, Bulgarien und Griechenland, jeweils mit Vater-/Sohn-Teams. Das Besondere: Beim Tischkicker-Turnier des Fördervereins gibt es auch für den Viertplatzierten einen Pokal. Szulczynski: „Sonst geht der ja leider immer leer aus – bei uns nicht.“