Marbach - Kinder, wie die Zeit vergeht: Kaum begonnen, schon sind die Sommerferien wieder rum – und mit ihnen zwei Wochen „verrücktes Sommerteam“ im Jugendhaus planet-x. „Neun Tage, neun Märchenwelten“ hieß es diesmal und der Jugendhausleiter Georg Stenkamp blickt „sehr, sehr zufrieden“ auf das diesjährige Sommerferienprogramm für die Sechs- bis Zwölfjährigen.

Der Grund sind 1353 so genannte Teilnehmertage und damit durchschnittlich 150,3 Kinder pro Tag bei dem Angebot im Jugendhaus. Zum Ende hin gab es sogar Rekordzahlen: am Mittwoch waren es 178 Kinder, am Dienstag sogar 187 Jungs und Mädchen. „Das ist echt super“, so Stenkamp, „ein Top-Ergebnis“, das selten erreicht wird. Zu Aktiv-Spielplatz-Zeiten habe man mal die 200er Marke geknackt, erinnert sich der Jugendhausleiter. „Aber das ist rund zehn Jahre her.“

Beigetragen zum Erfolg des Ferienprogramms hat seiner Meinung nach „das Spitzenteam“, so Stenkamp über die Mitarbeiter und Helfer bei dem Spektakel rund ums planet-x. „Es war eine Superstimmung und alle haben mitgezogen und einen super Job gemacht.“ Und auch die Teamer selbst hatten Spaß. Noemi Piluso zum Beispiel. Sie hat sich unter anderem um die Pressearbeit an den neun verrückten Sommertagen gekümmert (siehe Bericht unten). „Die Zeit ist ratzfatz rumgegangen und es hat riesig Spaß gemacht“, berichtet sie – und: „Hier als Teamer mitzumachen, kann ich anderen Jugendlichen nur empfehlen, die in ihren Sommerferien etwas Abwechslungsreiches erleben wollen.“

Abwechslungsreich geht es beim „verrückten Sommerteam“ allemal zu. Kurz vor dem Mittagessen des letzten Tages sitzen zwar ein paar Hungrige schon an der Essensausgabe bereit. Alle anderen sind aber noch mittendrin im Ferientrubel: die einen fädeln noch Ketten auf, andere liefern sich eine spannende Partie Völkerball. Wieder andere rasen mit Bobbycars den Hang hinunter oder holen sich an der Theke im Jugendhaus schon einmal etwas zu Trinken.

Währenddessen geht die Hüttenstadt „Märbach“ buchstäblich in Rauch auf. Morgens haben die Ferienkinder ihre Bauwerke der vergangenen zwei Wochen bereits unter lautem Gehämmer dem Erdboden gleich gemacht. Weil diesmal kein Restholz mehr benötigt wird, sorgen die Teamer dafür, dass das Lagerfeuer am letzten Tag noch ein gutes Stück größer ist als sonst. Die Stockbrot-Bäcker freuen sich . . .

Aber erst einmal gibt es Mittagessen. Nudeln mit Tomatensauce stehen am letzten Tag auf dem Speiseplan. Der Countdown zum Essen wird fröhlich mitgebrüllt und die Frage: „Mögt ihr Nudeln mit Sauce?“ mit einem schallenden „Jaaaaa!“ beantwortet.

Noch ein bisschen lauter ist nur das „Jaaaaaa!“ auf die Frage, ob auch alle Pommes Frites mögen. Es sind nämlich beim Hannenherbst der Marbacher Weingärtner am vergangenen Wochenende ein paar Kilo der Kartoffelstäbchen übrig geblieben. Diese gibt es am letzten Tag des „verrückten Sommerteams“ dann als Nachmittags-Snack. Einfach märchenhaft, finden die Kinder . . .