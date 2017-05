Marbach Macron auch in der Partnerstadt vorne

Marbach - Die ersten verlässlichen Hochrechnungen zum Ausgang der Präsidentschaftswahl in Frankreich sind am Sonntagabend, kurz vor 20 Uhr über den Äther gegangen. Zur gleichen Zeit konnte man im Hause Fischer in Marbach Steine von Herzen fallen hören. „Wir sind erleichtert“, sagt Eckhard Fischer, im Partnerschaftskomitee der Stadt zuständig für die Kontakte nach Frankreich. In L’Isle-Adam haben sich 71,03 Prozent der Wähler für den sozialliberalen Emmanuele Macron, 28,97 Prozent für die Rechtspopulistin des Front National, Marine Le Pen, ausgesprochen. Damit haben die Adamesen das Wahlergebnis des Landes tendenziell bestätigt.