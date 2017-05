Marbach Luthers Leben im Playmobilformat

Die Idee, das Reformationsthema aufzugreifen, hatte der Marbacher Pfarrer und Religionslehrer Rüdiger Schard-Joha, und damit rannte er bei der Fachschaft offene Türen ein. Nach etlichen Überlegungen zur Umsetzung ist man auf die Ausstellung des Kirchenbezirks Mühlacker gestoßen, die nun, mit finanzieller Unterstützung der Schulen und organisiert von Religionslehrerin und Jugendreferentin Daniela Lutz, in Marbach zu sehen ist. Bei der Ausstellungseröffnung sagte Schard-Joha, er hoffe, bei den Schülern Interesse für das Leben und Wirken Martin Luthers für die Reformation, aber auch für Schule und Bildung wecken zu können.

Die Schulleiterin der Anne-Frank-Realschule, Monika Mayer-Schumacher, betonte auch stellvertretend für ihre Kollegin Silke Brenner, Luther habe vielen Menschen zur Bildung verholfen, und sie hoffe, die Schüler würden über seine religiöse Seite hinaus auch seine Rolle für die Freiheit des Gedankens erkennen. Schuldekanin Monika Trautwein sagte, die Ausstellung mache neugierig und werfe Fragen auf wie „Welche Freiheit möchte ich selbst und wo muss ich protestieren?“ „Wo trage ich Verantwortung und wie werde ich ihr gerecht?“ und „Wie glaube ich richtig an Gott und wer ist dieser Gott?“ Die Antworten darauf müssten die Schüler für sich selbst oder gemeinsam mit ihren Lehrern finden. Zentral ist für sie die ebenfalls in einer der Szenen dargestellte Entdeckung Luthers, dass man allein durch den Glauben an den gnädigen Gott gerecht sein kann, nicht durch Strafen und Leistungsdruck.