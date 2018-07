Marbach Luftballons steigen gegen Rassismus in den Himmel

Marbach - Kurz vor den Ferien ist am Friedrich-Schiller-Gymnasium (FSG) noch mal ordentlich Farbe bekannt worden. „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, so nennt sich das Projekt des FSG. Rund 2500 Schüler und Lehrer hatten die Möglichkeit, sich in der Schule am Stand der SMV (Schüler mit Verantwortung) unbedruckte Postkarten zu kaufen und sie selber zu beschriften. Damit setzen sie sich für ein Miteinander ohne Diskriminierungen ein. „Schmeiß Rassismus in den Müll“, ist auf einer Karte zu lesen. Samira ist in der neunten Klasse und hat das meiste mit organisiert.