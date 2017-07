Die Wasserschutzpolizei hat am Freitag gegen 15.15 Uhr auf dem Neckar auf Höhe des Kraftwerks in Marbach die Leiche einer Frau entdeckt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Ludwigsburg teilten mit, dass es sich dabei „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ um die 54-Jährige aus Oßweil handelt, die seit Montag vermisst worden ist. Für ein Gewaltverbrechen gebe es bislang keine Hinweise, genaueres soll die Obduktion am Montag ergeben. Es handle sich möglicherweise um einen Unglücksfall, hieß es am Abend auf Nachfrage. In der Nähe des Fundorts wurde gestern zudem ein Fahrrad gefunden. Ob es sich um das Rad handelt, mit dem die Frau am Montag gegen 5.30 Uhr vermutlich ihre Wohnanschrift verlassen hat, ist aber nicht endgültig geklärt. Nach der Frau war die Woche lang unter anderem per Polizeihubschrauber und mit einer Rettungshundestaffel gesucht worden.