Marbach Lockerer Abend belohnt die Athleten

Marbach - Ein grandioses Bild bot sich am Freitagabend in der Stadthalle. 195 Sportler aller Altersstufen überfüllten die Bühne zum Gruppenbild. „Für ihre Erfolge im Jahr 2016 wollen wir sie heute mit Preisen auszeichnen“, kündigte der Moderator Achim Seiter dem Publikum an. Außerdem wies er darauf hin, dass im nächsten Jahr die 40. Sportlerehrung der Stadt anstehe. Also ein Grund mehr, sich auch in diesem Jahr wieder voll anzustrengen.