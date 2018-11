Marbach „Literatur visuell zum Reden gebracht“

Marbach - Für Isabel Pfeiffer-Poensgen ist das Deutsche Literaturarchiv in Marbach (DLA) ein besonderer Ort. Hier hält sie vor rund 250 Zuhörern im bis auf den letzten Platz besetzten Humboldt-Saal an diesem Sonntagvormittag die diesjährige Schillerrede und spricht dabei offen von ihrer Wertschätzung für den „in Umfang und Qualität einzigartigen Bestand“ des Archivs. Unter dem Titel „Für welche Zukunft sammeln wir?“ geht es um gelungene Erfolge des DLA, das auch „in die Zukunft“ sammelt. Nämlich in Form von Vorlässen – etwa die von Peter Handke, Hans Magnus Enzensberger, Sibylle Lewitscharoff oder Botho Strauß.