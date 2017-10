Marbach Lesung mit vielen Überraschungen

Da sich aber alles in der Fantasie abspielt, bleibt ein wohliger Schauer. An einem „gemütlichen Herbstabend“ laden Büchereileiterin Franziska Kunz und Christel Portiek vom Bürgertreff „Wir für uns“ die Gäste zum wohligen Gruseln bei „Mord in Marbach“ ein. Für von Schaewen ist die erste Lesung in der Stadtbücherei auch ein Jubiläum: Seit zehn Jahren schreibt der Redakteur an Krimis. Das Erstlingswerk „Schillerhöhe“ ist 2009 erschienen.

Das erste „Wort“ des Abends hat jedoch Ralf Glenk, und es ist musikalischer Art. Mit der Gibson-Gitarre eröffnet der Musiker den Abend, er nimmt mit flinken Fingern auf der Mandoline die Spannung auf und schließt – passend zur Schillerglocke – mit Bob Dylans „Ring them bells“.

In „Glockenstille“ geht es wie in von Schaewens Bücher immer um eine zweite Ebene: In der Geschichte um die Glocke der Alexanderkirche schwingt auch das Thema der Gleichberechtigung der Frau in der katholischen Kirche mit. Mutig und folgerichtig ist da, dass der Autor seine Lesung im zweiten Teil als Maria Espina Fuentes darstellt, angesichts der beeindruckenden Körpergröße von Schaewens ist die Spanierin mit Perücke, Netzstrümpfen und Pulloverkleid eine imposante Erscheinung.

Zur Spannung bei trägt auch der Auftritt des „Aufsehers“. Von Kai Keller, Geschäftsführer der Marbacher Zeitung, eindrucksvoll dargestellt, kritisiert die vom Autor erschaffene Figur den „Krimi-Schreiberling“ für seine „verrückten Ideen“. So geht es munter weiter. Die großen Fragen: „Wer ist der Killer? Was passiert mit der Glocke?“ bleiben bewusst am Ende der unterhaltsamen Lesung offen. Weiterlesen ist erwünscht. „Wir haben auch Exemplare zum Ausleihen!“, gibt Franziska Kunz der Zuhörerschaft noch mit auf den Nachhauseweg.