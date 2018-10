Marbach Leinen los und ab nach Holland

Marbach - Wunderschöne Tage erlebten 20 Leser der Marbacher Zeitung in Köln und in Holland. Nach einem interessanten Vorprogramm in der mit über eine Million Einwohnern bevölkerungsreichsten Stadt in Nordrhein-Westfalen ging es mit der luxuriösen MS Asara flussabwärts zu den Höhepunkten in Holland. Das unglaubliche Spätsommerwetter begleitete die MZ-Gruppe während der gesamten Reise. Die schon allzu lange regenfreie Zeit hatte allerdings auch Auswirkungen: Wegen zu niedrigem Wasserstand konnte der Kapitän auf der Rückreise nicht mehr wie geplant nach Köln schippern, sondern musste seine Passagiere schon in Düsseldorf verabschieden.