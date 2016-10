Marbach/Ludwigsburg - Um die Kräfte ihrer Leichtathletik-Abteilungen zu bündeln, haben sich der SV Kornwestheim, die DJK und der MTV Ludwigsburg, der SKV Eglosheim, der TV Neckarweihingen, der SV Spiegelberg und der TV Marbach 2001 zum Leichtathletikzentrum (LAZ) Salamander Kornwestheim-Ludwigsburg zusammengetan. Dieses Konstrukt ist nun Geschichte. Stattdessen rufen die Ludwigsburger Vereine und der SV Spiegelberg laut Mitteilung am Donnerstag, 13. Oktober, das LAZ Ludwigsburg ins Leben. Außen vor sind dabei erst einmal der SV Kornwestheim und der TV Marbach.

Der TVM wird dem neuen LAZ vorerst nicht beitreten, da dessen Leichtathletik-Abteilungsleiter Wolfgang Häfner nach eigener Angabe erst am Dienstag mit den Plänen konfrontiert worden ist, sodass er sich zunächst mit dem Marbacher Gesamtverein über das weitere Vorgehen absprechen muss. Die Auswirkungen auf das LAZ Ludwigsburg sind jedoch überschaubar, da der TVM seit Jahren keine Wettkampfsportler mehr stellt. Insofern ist es für die Marbacher Leichtathleten eine Alternative, wieder eigenständig zu werden und dem LAZ erst beizutreten, wenn neue Wettkampfsportler zur Abteilung stoßen.

Derzeit sind in der TVM-Leichtathletik rund 20 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 13 Jahren aktiv, für die der Wettkampfgedanke aber im Hintergrund steht. Auch die Idee, Schüler des Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasiums für das LAZ zu gewinnen, sieht Wolfgang Häfner als kaum umsetzbar an, mangelt es dem TVM doch an Übungsleitern, die sich dieser Aufgabe annehmen könnten.

Federführend beim LAZ-Zusammenschluss vor 15 Jahren war Prof. Hanspeter Sturm, der die Kornwestheimer Abteilung 55 Jahre lang geleitet hatte. Ohne den starken Mann an der Spitze – Sturm verstarb vor fünf Jahren – hat das Konstrukt nicht lange überlebt. Im neuen LAZ sollen sich die Machtverhältnisse grundlegend ändern und jeder Verein gleichberechtigt durch einen Delegierten vertreten sein, sagt Gerhard Uhl, Vorsitzender des SKV Eglosheim. Er koordiniert die Neugründung. Bisher sei alles per Absprache geregelt worden. Es habe keine festen Zuständigkeiten gegeben, das habe für Unstimmigkeiten gesorgt.

Die austretenden Vereine hatten unter anderem eine Namensänderung angestrebt, die vom SV Kornwestheim abgelehnt wurde. Laut Uhl hätte sich ein gewisser Unmut bei den Ludwigsburger Vereinen aufgestaut, die die Hauptlast bei der Finanzierung, den Trainern und der Betreuung getragen hätten. „Auf den Anzeigetafeln bei Wettkämpfen stand aber Kornwestheim.“ Gerhard Bahmann, Präsident des SV Kornwestheim, kann das Bestreben der bisherigen Partner nachvollziehen: „Die Gewichte haben sich seit der Zeit von Herrn Sturm verändert.“ Mit eine Rolle habe sicher auch gespielt, dass 2004 die Firma Salamander als Hauptsponsor auf Kornwestheimer Seite weggefallen ist. Spitzenathleten könnte sich das LAZ Salamander seitdem nicht mehr leisten.

Eine Namensänderung sei für seinen Verein nicht in Frage gekommen, stellt Bahmann klar. „Wenn das ‚Kornwestheim’ verschwindet, macht es für uns keinen Sinn mehr, wir wollen nicht das fünfte Rad am Wagen sein.“ Man habe sich sportlich-fair auf eine Trennung geeinigt. Der SVK werde künftig wieder unter seinem eigenen Namen bei Wettkämpfen antreten.

Uhl lädt die Kornwestheimer explizit zum Beitritt beim LAZ Ludwigsburg ein. „Die Tür steht ihnen nach wie vor offen“, sagt er. Dass der SVK sich dem LAZ Ludwigsburg eines Tages doch noch anschließt, will Bahmann nicht rundweg ausschließen.