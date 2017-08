Marbach - Beamte der Wasserschutzpolizei hatten am vergangenen Freitag, 28. Juli, die Leiche einer Frau im Bereich des Kraftwerks aus dem Neckar geborgen. Bereits zu diesem Zeitpunkt ist die Polizei davon ausgegangen, dass es sich dabei um die vermisste 54-Jährige aus Ludwigsburg-Oßweil handelt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat daraufhin eine Obduktion veranlasst, die am Montagnachmittag durchgeführt worden ist. Seitdem herrscht die traurige Gewissheit, dass es sich tatsächlich um die gesuchte Person handelt. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung haben sich im Rahmen der Untersuchung dagegen keine ergeben. Die Frau ist wohl durch einen Unglückfall ums Leben gekommen. Die 54-Jährige war seit Montag, 24. Juli, vermisst worden und mittels Hubschraubern und Hundestaffel gesucht worden. Sie hatte gegen 5.30 Uhr ihre Wohnanschrift mit dem Rad verlassen und war nicht mehr aufgetaucht. Das Rad ist etwa zwei Kilometer flussabwärts am Ufer des Neckar aufgefunden worden.