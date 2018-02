Marbach Lebensretter für vier Gebäude

Marbach - Gut ein Dutzend Anträge zum Haushalt für 2018 sind mittlerweile auf dem Rathaus eingegangen. Und wie immer dürften einige davon bei der Verabschiedung des Etats am 22. März im Gemeinderat leidenschaftlich diskutiert werden, andere sofort auf breite Zustimmung stoßen. In letztere Kategorie fällt höchstwahrscheinlich das Projekt, das den Freien Wählern am Herzen liegt. Das hängt damit zusammen, dass ihr Wunsch wenig Geld kostet und darüber hinaus Leben retten kann. Die Fraktion plädiert dafür, vier Defibrillatoren anzuschaffen, die in öffentlichen Gebäuden installiert werden sollen. Ziel ist, die Geräte in der Stadthalle, der Gemeindehalle in Rielingshausen, dem Bildungszentrum und dem Rathaus zu platzieren – also an Orten, an denen größere Veranstaltungen über die Bühne gehen oder viele Personen ein und aus gehen.