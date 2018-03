Marbach Lateinschüler bekommen ihren Austausch

Viele Austausche bedeuten auch viele Begrüßungen von Seiten des Bürgermeisters. So waren die französischen Schüler am Montag nicht die einzigen, die vom Schultes persönlich eine kleine Lehrstunde über die Stadt bekommen haben. Auch aus Italien hatten sich einige Schüler mit ihrer Deutsch- und Klassenlehrerin Michelina Linsalata auf den Weg in die Schillerstadt gemacht. 18 Jungen und Mädchen aus Rom waren am Sonntag in Marbach und in ihren Gastfamilien angekommen. Zum zweiten Mal hatten Marion Beckmann und Barbara Wirsching, Lateinlehrerinnen am FSG, den Austausch für Lateinschüler organisiert. ,,Normalerweise haben Lateinschüler keine Gelegenheit, an einem Austausch teilzunehmen”, sagen Beckmann und Wirsching über ihre Beweggründe.

Ein solches Programm für Schüler des Lateinunterrichts ist eine Neuheit und Baden-Württemberg einzigartig. Von deutscher und italienischer Seite ist das Interesse groß und auch auf ihrer Liste stehen noch einige spannende Punkte, die ein weites Kulturprogramm zu bieten haben.