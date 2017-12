Der Weihnachtsmarkt fand in diesem Jahr zum ersten Mal in der Cafeteria der Sporthalle „Amelie Mauresmo“ statt, da der bisherige Standort „Maison de L’Isle-Adam“ abgerissen und neu gebaut wird. Die Adamesen empfingen die Marbacher Gäste sehr herzlich und freuten sich über die Bereicherung des Weihnachtsmarktes. Die Stände von Boris Keim und Ute Rößner wurden wieder zum Treffpunkt der Städtepartnerschaften. Es gab viele Gespräche, es konnten neue Kontakte geknüpft werden und Steffi Martin konnte am Stand für den Verein „Les Amis du Jumelage“ auch in diesem Jahr wieder die Werbetrommel rühren. Die treue Kundschaft von Bäcker Keim ließ auch am neuen Standort nicht lange auf sich warten. Die deutschen Weihnachtsspezialitäten waren wie immer eine Attraktion des Marktes und waren sehr beliebt. Der Stand von Ute Rößner mit ihrem selbst gefertigten Weihnachtsschmuck und ihren Weihnachtskarten fand ebenfalls großen Gefallen.