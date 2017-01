Marbach Kutteln, wie es sie sonst nirgends gibt

Beim Turnverein Marbach haben Kutteln eine lange Tradition. Einmal im Jahr gibt es ein gemeinsames Kuttelessen – und das, erzählt der Vorsitzende Heinz Reichert, „schon seit den Dreißigerjahren des letzten Jahrhunderts“. Ob das daran liegt, dass man auch als Sportler „a guade Kuddel“, sprich, Ausdauer, braucht, verliert sich im Nebel der Zeit. Fest steht jedoch, dass das gemeinsame Essen ursprünglich ein Dank an diejenigen Mitglieder war, die die Weihnachtsfeier gestemmt haben. Und dass inzwischen auch die anderen engagierten Sportsfreunde zum gemeinsamen Jahresessen ins Turnerheim eingeladen werden. Entsprechend voll ist die Gaststätte auf der Schillerhöhe am Samstagabend. Doch bei den Sportlern ist es wie überall: Der eine mag’s und kommt zum Kuttelessen, der andere nicht. Und zwar unabhängig davon, ob die Wiege am Neckar, am Rhein oder ganz woanders stand. „Als Kind hab i‘s net möge“, gesteht Erika Hüber, eine der Organisatorinnen des Kuttelessens.

Die Rheinländerin und Co-Vorsitzende Kordula Stolarz greift tapfer zu, als nach Heinz Reicherts traditionellem Startsignal „Kutteln marsch“ die Schüsseln mit den in rötlicher Tunke schwimmenden Pansenstreifen aufgetragen werden. „Ich esse das einmal im Jahr. Als ich hierher kam, habe ich das gar nicht gekannt“, sagt sie. Informiert hat sie sich allerdings vor ihrer Kuttelpremiere. „Man muss ja schließlich wissen, was das überhaupt ist.“ Und damit erweist sich die Rheinländerin als gute Schwäbin, denn „was der Bauer net kennt, des frisst er net“, lautet nicht umsonst ein schwäbisches Sprichwort.

Schräg gegenüber sitzt Walter Bogner und füllt sich mit erkennbarer Vorfreude den Teller. Die ebenfalls angebotenen Brötchen verschmäht der ehemalige Stadtrat. „Wecka han i drhoim, Kuddle net“, erklärt er seine Beweggründe. Aber selbst, wenn er daheim Kutteln bekäme, solche wie im Turnerheim wären es wohl nicht.

Denn das sind Kutteln nach Balkanart: Scharf gewürzt, mit Speck, Wein, Zwiebeln und Lorbeerblatt zubereitet. „Bei uns zu Hause gibt es das in jeder Gaststätte“, verrät die Wirtin Nedjeljka Margetan, die seit dreißig Jahren für die Sportsfreunde kocht, und bringt damit gleichzeitig den Traum zum Platzen, Kutteln seien ein urschwäbisches Gericht. Eine Recherche ergibt, dass die Innerei auch in der Schweiz, in Frankreich oder in Italien beliebt ist, obwohl sie überall ein wenig anders zubereitet wird. Auch im Schwabenland gibt es viele verschiedene Rezepte – mal mit Weißwein, mal mit Rotwein, und auch die Konsistenz der Soße kann variieren. „Bei uns zu Hause ist die Soße dünner“, kommentiert Werner Metzger; „bei uns dicker“, entgegnet Ruth Breh. Auf alle Fälle ist das Gericht ein wunderbares Beispiel für Nachhaltigkeit. Ein Rind besteht schließlich nicht nur aus Filet.

Nachhaltig ist auch die Finanzierung des gemeinsamen Essens. Man muss am Ende nicht miteinander „vrkuddle“, wer was zahlt, denn die Kutteln sind kostenlos. Dafür kommt im Anschluss an die kulinarischen Freuden durch eine Tombola, deren Preise die Vereinsmitglieder selber gestiftet haben, wieder Geld in die Vereinskasse.