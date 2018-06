Marbach Kunstprojekt an der Grundschule

Am Freitagvormittag hatten die Eltern Gelegenheit, das zu bewundern, was ihre Sprösslinge mit viel Farbe und noch mehr Kreativität gestaltet haben. „Die Grundidee war, Kinder für Worte und Schrift zu begeistern, obwohl sie sonst von Dingen wie Schönschreiben meist nicht so viel halten“, erklärte die Künstlerin. Um das zu erreichen, setzte sie eine Zeile aus dem Lied von Mark Forster „Wir sind groß“ an den Anfang: „Wir können das Buch selber schreiben, es gibt genug freie Seiten.“ Schon vor Beginn des Kunstprojekts haben sich die Kinder im Deutschunterricht überlegt, worum es sich bei diesem „Buch“ und den freien Seiten wohl handelt, dann begann die künstlerische Auseinandersetzung damit. So verfassten die Kinder beispielsweise „Geheime Botschaften“ mit selbst gefertigten Schreibwerkzeugen – unter anderem mit zusammengeklebten Plastikstrohhalmen, die eingekerbt wurden und ein ausgefranstes Bild ergaben. „Nicht lesbar, aber trotzdem eine Botschaft“, so Sigrid Artmann. Außerdem gestalteten die Kinder „Papp-Apps“: auf quadratisch zugeschnittener Pappe wurden mit einer Schablone verschiedene Motive aufgetragen. Auf anderen Bildern wurden einzelne Buchstaben wie Initiale schön gestaltet.