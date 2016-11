Marbach Krämermarkt lockt in die Innenstadt

Marbach - Auf dem Krämermarkt in Marbach herrscht seit heute früh reges Treiben. Etwa 100 Marktstände in der Fußgängerzone und einem Teil der Ludwigsburger Straße halten ein Angebot bereit, das keine Wünsche offen lassen dürfte. In entspannter Atmosphäre laden zahlreiche Stände zum gemütlichen Bummeln durch Marbach ein. Dabei kommt jeder auf seine Kosten: wer sich noch nicht für den Winter eingedeckt hat, hat die Auswahl zwischen zahlreichen Wollmützen und Wollsocken, auch aus heimischer Produktion, wie ein Marktbeschicker betont. Etliche Stände bieten Kleidung, Taschen, Gürtel und Schmuck an. Auch Haushaltsartikel wie Knöpfe, Garn und Bürsten sind vertreten. Wer stumpfe Messer zuhause hat, kann diese zum Schleifen einfach mitbringen.