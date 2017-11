Marbach Kost für Geist und Gaumen

Doch Birger Laing begann dort, wo Schillers Wiege stand, nicht wie zu vermuten mit der Geburt des außergewöhnlichen Mannes. „Lassen Sie uns mit dem Ende beginnen“, eröffnete der Vortragende, der Jura und Philosophie studiert hat und sich mit großer Leidenschaft der Literatur widmet, seiner Zuhörerschaft. Aus einer anderen Perspektive blickte Birger Laing auf den „Nacht-Menschen“ Friedrich Schiller, der am 9. Mai 1805 im Alter von nur 45 Jahren starb. In Weimar auf dem Jakobsfriedhof in der Nacht vom 11. auf den 12. Mai in einem Massengrab beerdigt, seien die Gebeine Schillers seither verschollen. Goethe „mit seiner Angst vor Krankheit und Schmerz“ sei übrigens, wie auch bei der offiziellen Trauerfeier, nicht anwesend gewesen, merkte Birger Laing an.

Solche und andere das Leben des Dichters verdichtende Informationen vermittelte Laing seinen Zuhörern. Aufschlussreich waren die mit persönlicher Ausstrahlung und Verve vorgetragenen Details, die die Stationen Schillers markierten. Dessen Lebenslauf wurde ohne verstörende Distanz oder langweiliges Faktendreschen dem Publikum nahegebracht. Das gelang dem Redner außerdem ohne Lobhudelei, dafür aber mit Frische und zahlreichen interessanten Beschreibungen, die allesamt von Relevanz für das Leben des bedeutenden Dichters waren.