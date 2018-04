Marbach Kontakt zu Osteuropa soll nicht abreißen

Marbach - Von beachtlicher Größe war die Delegation, die im Mai 2017 nach Washington in Missouri flog. 42 Frauen und Männer aus Marbach besuchten ihre Freunde in den USA. Damit gehörte diese Reise im vergangenen Jahr zu den Höhepunkten, was die Pflege der Städtepartnerschaften angeht. Doch auch der Austausch mit L’Isle-Adam besteht nicht nur auf dem Papier. So verbrachte eine Gruppe aus Frankreich zum 30-Jahr-Jubiläum im September ein paar Tage in Marbach. „Bei uns in Marbach werden Städtepartnerschaften und Freundschaften gelebt“, betonte dann auch Ute Rößner, die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, am Donnerstag im Verwaltungsausschuss bei ihrem Rück- und Ausblick. Nach dem Geschmack des Gremiums könnte der Kontakt in eine Richtung aber noch intensiviert werden: nach Osteuropa.