Marbach Klöster, Kräuterschnaps und Braunbären

Ihre Aufnahmen haben Ruth und Jürgen Haberhauer nicht so stark nachbearbeitet, wie man auf den ersten Blick vermuten könnte. Vielmehr sind sie oft über längere Zeit an einem Ort geblieben und haben auf die richtigen Wetter- und Lichtverhältnisse gewartet. Die Ergebnisse sind beeindruckend: Die blauen Kuppeln der Klosteranlage Walaam im Ladogasee strahlen in der Sonne. Die schwarze Silhouette des Kirchenensembles Kischi im Onegasee hebt sich vom Blau und Weiß des Himmels ab. Sturmwolken ziehen über das dunkle Wasser des Weißen Meeres. Das Solowezki-Kloster spiegelt sich perfekt im Wasser. Der Braunbär ist bis auf wenige Meter herangekommen.

Doch woher diese Faszination für den hohen Norden? Und warum ausgerechnet Russland? „Uns reizen weite Gebiete, wo nicht so viele Menschen leben“, erklärte Ruth Haberhauer. Ursprünglich war eine Reise in die Mongolei geplant, wovon noch der Name ihrer Internetseite www.sojombo.de zeugt. Das Sojombo-Symbol ist das nationale Symbol der Mongolei und zum Beispiel auf deren Flagge zu sehen. Doch auch mit dem in Russland und Finnland gelegenen Karelien haben sie sich ein von Deutschen eher selten bereistes Gebiet ausgesucht. Die nächste große Reise soll dann tatsächlich nach Zentralasien, in die Mongolei und den Osten Russlands führen.

Von Russland sei ihnen im Vorfeld vielfach abgeraten worden. Doch die Warnungen hätten sie nur noch mehr gereizt. „Wir können eigentlich nur sagen: Keine Angst vor Russland!“, so Jürgen Haberhauer. Vom ersten Tag an hätten sie positive Eindrücke gesammelt. Ein Erlebnis ist Ruth Haberhauer besonders in Erinnerung geblieben: „Relativ am Anfang waren wir auf einem kleinen Campingplatz. Als wir am Lagerfeuer saßen, sind zwei russische Familien dazugekommen und wir haben miteinander Kräuterschnaps getrunken. Da habe ich mich schon halb zu Hause gefühlt.“