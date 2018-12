Marbach Kleine Forscher ganz groß

Und wie es aussehen kann, wenn Kinder experimentieren und auf Entdeckerreise gehen, das zeigten die Kindergartenkinder Helena und Lilly am Beispiel der „Lavendel-Parfümherstellung. Freilich besteht dies nur aus Wasser, riecht aber nach den starkduftenden Blüten und war ein Beispiel für die Löslichkeit von Stoffen. Denn genau darum geht es: eigene Erkenntnisse gewinnen und Ergebnisse rund um die Sinne Riechen, Sehen und Hören feststellen. Aktuell arbeiten die Pädagogen mit den Kindern an Lichtphänomenen. Das Forscherlabor und die Lernwerkstatt sind dafür genau das Richtige: Ob Lichttisch oder Kristalle im abgedunkelten Raum, die bei Lichteinfluss und Farbe ganz besondere Effekte erzielen: es gibt so vieles zu entdecken.