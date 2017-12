Marbach Klassische Weihnachtslieder erklingen

Pünktlich um 15 Uhr, nachdem die Klänge des Glockenspiels durch die Altstadt gewandert sind, setzt die Stadtkapelle zum ersten Stück ,,Joy to the world” an und hat vom ersten Ton an die ungeteilte Aufmerksamkeit der Besucher. Nach dem englischen Weihnachtsklassiker lässt es sich der Erste Vorsitzende Manfred Hoerner nicht nehmen ein paar Begrüßungsworte an die Zuhörer zu richten. Für ihn ist es das erste Mal beim Traditionskonzert, da er erst seit diesem Jahr den Vorsitz der Stadtkapelle übernommen hat. Dennoch schafft er besinnliche Stimmung bei den Gästen mit seiner Rede. Er hofft, dass das Konzert zum besonders feierlichen Anlass die Menschen verbindet und ein ,,Wir-Gefühl” schafft. Außerdem sei es ihm ein Anliegen Kaufhausradiohits wie ,,Feliz Navidad” und ,,Last Christmas”, die man alle irgendwann nicht mehr hören könne, mit klassischem Kulturgut zu übertönen. ,,Deshalb fordere ich sie alle dazu auf mitzusingen, damit Marbach erschallt”, sagt Hoerner.