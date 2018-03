Marbach Klassenzimmer mit Smartboards und Beamer

So ermögliche die Schule für alle Profile eine hervorragende Ausstattung und „könne alles anbieten, was das Land zu bieten hat“. Im sprachlichen Bereich gibt es zusätzlich Chinesisch und Russisch, was sehr gut nachgefragt sei; dazu komme noch der bilinguale Zug, der in die IB-Initiative münde. Die offizielle Zulassung für das International Baccalaureate konnte der Schulleiter inzwischen stolz präsentieren . Der internationale Abschluss sei vor allem für im Ausland aufgewachsene Kinder, deren Eltern gezielt wegen der Schule in den Raum Marbach ziehen, interessant. Weiter zählte er auf: Die Exzellenzinitiative „mit so vielen Anmeldungen wie noch nie“ sowie das ab Klasse 7 neu initiierte Fach IPM – Informatik, Physik, Mathematik – , „ein Profil für Käpsele“.

Nicht zu vergessen die Duale Ausbildung: eine Kooperation mit einem Ludwigsburger Malerbetrieb, in dem die Schüler während der Mittelstufe dort komplett außerhalb der Schulzeit eine praktische Lehrlingsausbildung absolvieren können sowie die musischen Fächer Kunst, Kimko und die Musik, die mit Chor, je nach Klassenstufen, Orchester und Bigband ergänzt werden können und mit der engagierten Lehrerschaft hervorragende Aufführungen ermöglichen.

Christof Martin erläuterte auf Nachfrage einen Notfallplan, der für den Ernstfall bereit liegt. Polizei, Feuerwehr und speziell als Scouts ausgebildete Lehrer üben dafür regelmäßig. Alle Klassenzimmer seien von innen abschließbar. Beim anschließenden Rundgang besichtigten die Ratsmitglieder die neu „gestylten“ Klassenräume, die aufwendig ausgestatteten Physik-und Chemieräume, das Lernzentrum sowie die Kunsträume und den schönen Theatersaal für die Theater-AG.

Fazit: das Friedrich-Schiller-Gymnasium ist mit 2400 Schülern nicht nur das größte Gymnasium im Land, sondern auch das Flaggschiff unter den Gymnasien. Mit den Millionen, die von der Stadt und mithilfe von Zuschüssen in die Generalsanierung und die Ausstattung geflossen sind, steht das FSG hervorragend da und ist für die Zukunft gerüstet. Die CDU-Fraktion zeigte sich beeindruckt von der Vielfalt der schulischen Angebote, der Leistung aller Beteiligten und dem „Spirit“ der Schule, der unseren Kindern und Jugendlichen für ihr weiteres Leben vermittelt wird.