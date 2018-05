Marbach Klassenausflug wird zur Ballettreise um die Welt

Hölzerne Kegel begrenzen den Bühnenraum für die rund 300 Tänzer aus allen Tanzsparten des Ballett-Ateliers, die zur Durchlaufprobe gekommen sind. Denn ein Gefühl für Raum und Größe muss trainiert werden, damit im Ernstfall niemand von der Bühne stürzt. Ein buntes Treiben herrscht drumherum: Betreuer kümmern sich um die kleineren Tänzer und helfen beim Umziehen. Andere sind mit einer Vielzahl an Organisatorischem oder dem punktgenauen Einsatz der Musik beschäftigt. An den Stangen der Barren im Geräteraum hängen diverse Kostüme: Seidene Kittel für die Samurai-Kämpfer etwa. Luftig leichte Schirmchen, die für den Tanz der Geishas gedacht sind, liegen am Boden verstreut. Einige müssen noch ausgebessert werden.