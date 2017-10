Marbach Klangzauber hilft Kindern in Notlage

Die 350 Zuhörer am Freitagabend in der Marbacher Stadthalle stimmten begeistert zu. Was die acht Damen und zwei Männer um ihren Leiter und Pianisten Rodolfo Guzman Tenore auf den Brettern, die die Welt bedeuten, in der Marbacher Stadthalle darboten, war beste musikalische Unterhaltung. Die Damen legten den „Trink-Kanon“ von Mozart in bester Manier mit Choreografie vor, die Herren brachen danach „die Herzen der stolzesten Frau’n“, das Ensemble sang deutsch- und englischsprachige Klassiker des Showbiz wie „Seaside Rendezvous“ oder zeigte mit „Engel“, dass auch Hardrocker wie Rammstein eine Seele besitzen. Die ansteckende gute Laune sprang gleich von Beginn an auf das Publikum in der fast ausverkauften Stadthalle über.

Gerhard Ralls Sohn Christoph, auch im Vorstand des Fördervereins vertreten, war mit der Resonanz sehr zufrieden. Mit Aktionen dieser Art unterstützt der seit 2009 existierende Förderverein die Kindertagesstätte in Aracaju, der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Sergipe, die vom Marbachers Thomas Zettler gegründet wurde. „Ich kenne ihn von Kindesbeinen an“, berichtet Christoph Rall. „Das ist schon unglaublich. Thomas und seine Frau Júnia haben 2002 mit acht Kindern angefangen, jetzt kommen jeden Tag 200 Kinder.“