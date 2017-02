Marbach Kinderfasching: Umzugsstrecke in der Kritik

Auf den „direkten Bürgerkontakt“, den Ute Rößner beim Umzug immer genossen habe, muss sie also auch dieses Jahr verzichten. Los geht das Ganze am Faschingsdienstag um 13 Uhr. Die Kinderhorde trifft sich vor dem Rathaus, entmachtet den Bürgermeister und beschlagnahmt dessen Rathausschlüssel. Anschließend geht es in die Stadthalle, Programmbeginn ist um 14 Uhr. Das Jugend-Kultur-Haus planet-x bietet, unterstützt von vielen Helfern, wieder zahlreiche Spielstationen und ein Faschingsprogramm zum Thema „Sport, Fitness & Gesundheit“ an. Dabei wird es auch so manche akrobatische Überraschung geben. Es gibt Faschings-Tanz-Darbietungen von Tänzern des TSC Dance Inspiration Großbottwar-Oberstenfeld und der Mistelhexen aus Neckarweihingen. Die Guggamusik der Sulmanafetza wird den Narren wieder kräftig einheizen.

Das Clown-Duo Holta die Polta bietet bei seinem sportlichen Treiben Disziplinen wie Zeitlupenwettlauf, Eistanz oder Teebeutelweitwurf an, bei denen Mitmachen angesagt ist. Clown Elli zeigt, wie man mit dem runden Leder virtuos jonglieren kann, dass selbst Fußballprofis staunen.

Wer sich dem Motto „Sport, Fitness & Gesundheit“ entsprechend kleidet, hat die Chance, bei der Kostümprämierung einen Preis zu gewinnen, wie zum Beispiel eine Tageskarte für das „Verrückte Sommerteam“ im planet-x. Das große Faschingsspektakel endet um 16.50 Uhr mit einer großen Polonaise. Der Eintritt beträgt wie in den Vorjahren zwei Euro pro Pappnase. Karten gibt es an der Tageskasse in der Stadthalle. Einlass ist ab circa 13.45 Uhr.