Marbach Kinderarmut ist auch in Marbach ein Thema

Demnach leben in der Schillerstadt rund 800 Kinder in Haushalten, die in irgendeiner Weise Sozialleistungen beziehen. Andreas Seiberling betonte aber, dass diese Zahl mit Vorsicht zu genießen sei, weil das vorliegende Datenmaterial auch auf andere Weise interpretiert werden könnte. „Wir haben die Recherchen dazu noch nicht abschließen können“, stellte der Ordnungsamtsleiter fest. Die Daten müssten erst von der Bundesagentur für Arbeit verifiziert werden. Allem Anschein nach verhalte es sich aber so, dass jedes fünfte Kind in Marbach in einer Familie lebt, die auf staatliche Unterstützung angewiesen ist, sagte Andreas Seiberling. Mitgezählt wurde dabei jeder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, der ohne eigenes Einkommen im Haushalt der Eltern lebt.