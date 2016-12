Marbach Keine Pause für die Nachtschicht Kunst

Am Grundkonzept möchte Südlich vom Ochsen nichts ändern, wie Mark Scheuerle sagt. So sei man beispielsweise gut damit gefahren, sich auf den Bereich rund um die Marktstraße zu konzentrieren. Die eine oder andere Änderung fasse man dennoch ins Auge. So überlegt man sich bei Südlich vom Ochsen, das Ganze mit mehr Musik zu würzen. Außerdem müssten manche Punkte noch geklärt werden. Ungewiss sei unter anderem, ob alle Locations von der ersten Auflage wieder bespielt werden können. Mark Scheuerle setzt dabei nicht zuletzt hinters Kino in der Güntterstraße ein Fragezeichen. In dem Gebäude, das womöglich Parkplätzen weichen muss, hatten Gymnasiasten vom FSG Kurzfilme vorbereitet.

Mark Scheuerle verhehlt allerdings auch nicht, dass die Nachtschicht für 2017 gar nicht auf dem Programm stehen sollte. Bei Südlich vom Ochsen wollte man eher auf einen zweijährigen Turnus – und einen Wechsel mit dem Sommertheater setzen. Doch im kommenden Jahr werden sich keine Schauspieler auf der Bühne des Burgplatzes tummeln. Mit Philipp Wolpert und Tobias Frühauf hatte man zwar sogar schon einen Regisseur beziehungsweise einen Dramaturgen an der Hand, die zuletzt für die Inszenierung von „Krabat“ in Kleinbottwar verantwortlich zeichneten. Bei beiden sei aber nicht entschieden, wo es zum Studieren hingeht, sagt Mark Scheuerle. Entsprechend ungewiss ist, inwieweit ein so aufwendiges Projekt wie das Sommertheater gestemmt werden kann. Dazu kommt, dass es im Vorstandsteam der Ochsen einen Wechsel gab und sich die Neuen in der Führungsriege erst einarbeiten müssen. Also strich man das Sommertheater, hofft aber, für 2018 eine größere Aufführung hinzubekommen, sagt Mark Scheuerle. Eventuell klappe es dann ja mit Philipp Wolpert und Tobias Frühauf. Aber das müsse sich erst zeigen.

Bei einer kleineren Inszenierung von Südlich vom Ochsen wird das Duo allerdings bereits 2017 mit von der Partie sein. Im Herbst werden die beiden bei „Die Schachnovelle“ nach Stefan Zweig im Schlosskeller die Federführung übernehmen, berichtet der Vereinsvorsitzende.

Ebenfalls im Schlosskeller startet der Verein sein Kulturprogramm 2017. Am 10. und 11. März wird dort „Aufgestellt“ präsentiert, das erste Stück, das Alexander Ilic selbst geschrieben hat. Er wird auch Regie führen. Alexander Ilic wird sein Publikum bei der Aufführung in die Welt der Esoterik mitnehmen, wie er erklärt. Im Mittelpunkt stehen mehrere Personen, die nach der Methode der so genannten Familienaufstellung nach Lösungen für ihre Probleme suchen. Dabei würden sich die Charaktere wildfremden Menschen offenbaren und sich auf einen Seelenstriptease einlassen, kündigt Ilic an. Premiere feiert die Produktion des Theaters 360 Grad am 3. Februar im Kulturkabinett in Stuttgart.