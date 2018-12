Marbach Keine Ausleihen in der Altstadt geplant

Der Bürgermeister Jan Trost macht zudem darauf aufmerksam, dass es am aktuellen Standort im Grunde schon genügend Platz für eine Expansion gebe. „Die Ebene darüber ist derzeit vermietet. Dort könnte sich die Stadtbücherei erweitern“, konstatiert er. Die Räumlichkeiten seien im Besitz der Stadt. Allerdings habe die Kommune so viele andere Projekte in der Pipeline wie ein neues Feuerwehrhaus in Rielingshausen, dass eine Ausdehnung der Bibliothek eher mittel- bis langfristig ein Thema sei.