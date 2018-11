Marbach Kein Mann schüchterner Zurückhaltung

In seiner Zeit am DLA hat der scheidende Direktor vor allem im Hinblick auf die Internationalisierung viel bewegt. „Der Marbacher Campus wurde zum literarischen Weltdorf“, formulierte es der stellvertretende Archivleiter Jan Bürger und erklärte, mit schüchterner Zurückhaltung wäre das nicht zu schaffen gewesen. Für Gelächter und spontanen Zwischenapplaus sorgte Nicola Leibinger-Kammüller, die Vorsitzende des Freundeskreises des DLA: „Ihre westfälische Beharrlichkeit und Sturheit war für den Freundeskreis nicht immer leicht. Man könnte Sie als einen guten Fundraiser bezeichnen, aber auch als einen harten Hund und eine Nervensäge“, erklärte sie mit einem Augenzwinkern und betonte: „Um es in der Sprache der Wirtschaft auszudrücken: Neue Kundengruppen und Märkte zu erschließen und die Menschen auf den ‚Bayreuther Hügel‘ am beschaulichen Neckar zu locken, das hat bis jetzt niemand so überzeugend geschafft wie Sie.“