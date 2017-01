Marbach Kein Geländer für die Kronenkreuzung

Wobei sich der Regelfall ohnehin anders abspiele, wie Anderas Seiberling zuvor ausgeführt hatte. Falls sich die Brummis tatsächlich nicht in dem vorgegebenen Radius bewegen, näherten sie sich dem Gehweg relativ langsam an. „Eine Gefährdung von Fußgängern war zu keinem Zeitpunkt, an dem wir vor Ort waren, zu erkennen.“

Martin Mistele von den Freien Wählern, seines Zeichens selbst mit einem Lastwagen-Führerschein ausgestattet, bestätigte, dass man sich in einem solchen Moment am Steuer besonders vorsichtig verhalte. Außerdem habe man von der Wildermuthstraße kommend auf den gegenüberliegenden Bereich eine freie Sicht, ergänzte der Bürgermeister Jan Trost. Unübersichtlich werde es indes, wenn man mit einem Laster rückwärts rangieren müsse, betonte Martin Mistele.

Deshalb riet er wie auch Andreas Seiberling dringend von einer Idee ab, die Dr. Dieter Zagel von der SPD ins Spiel gebracht hatte: statt einem Geländer eine Art Mauer anzubringen, die dann garantiert jeden Lastwagen-Lenker davon abbringen würde, auf den Gehweg auszuweichen. Dann müsste der Laster allerdings wie die Fahrzeuge hinter ihm notgedrungen zurücksetzen, die Ampeln würden zwischenzeitlich umspringen – und die Situation wäre für Fußgänger kaum noch zu überblicken und damit nicht tragbar, wie Seiberling betonte. Für Martin Mistele gibt es deshalb nur einen probaten Lösungsansatz: eine Querspange von der Affalterbacher Straße zur Poppenweiler Straße bauen, um so die Laster von der Kronen-Kreuzung wegzulotsen.

Ernst Morlock von der SPD war hingegen zwiegespalten, aber eher bei Hendrik Lüdke. „Wir sollten etwas tun, bevor etwas passiert“, sagte er. Die Tatsache, dass das Schild der Schüler-Nachhilfe ramponiert wurde, sei ein Indiz dafür, dass immer wieder Laster den Gehweg mitbenutzen. „Das darf nicht sein.“ Die Sorgen von Morlock und Lüdke konnte Sebastian Engelmann nachvollziehen. Und das Grundproblem sei, dass die Kreuzung nicht für diese Fahrzeuge geeignet sei. Er sehe nur kein Mehr an Sicherheit durch ein Geländer – das nach dem Nein der für das Thema zuständigen Verwaltung auch nicht angebracht wird.