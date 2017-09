Marbach Kein Budenzauber in der Marktstraße?

Aufgrund des Neubaus des Museums des Vereins habe er 2017 keine Luft, um den Markt zu organisieren. „Allerdings hat sich bisher noch niemand anderes gemeldet“, so Armin Hüttermann. Aus diesem Grund hat er am Dienstag eine E-Mail an sämtliche beteiligte Vereine von 2016 geschrieben. „Da kam aber bisher noch nichts zurück.“ In seiner Nachricht hat der Vorsitzende des Tobias-Mayer-Vereins auch klargestellt, was die Folge ist, sollte sich in absehbarer Zeit kein Nachfolger finden: „Wenn sich da nichts ändert, wird der Weihnachtsmarkt ausfallen müssen.“

Dabei sei der Aufwand überschaubar, wie Armin Hüttermann betont. Man müsse die Teilnehmer der Vorjahre kontaktieren. Es sollte auch ein Vortreffen geben, um Deko und Anschlüsse zu besprechen und diese entsprechend zu organisieren: „Aber das sind viele Routinesachen.“ Unterlagen wie Teilnehmerlisten, Anschreiben, Pläne und Ähnliches aus 2016 sind noch vollständig vorhanden und warten bei Armin Hüttermann auf einen engagierten Organisator: „Und ich selbst würde natürlich auch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen.“