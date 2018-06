Marbach Kehraktion mit bunten Besen soll für mehr Sauberkeit sorgen

Bunte, mit Naturfarben in leuchtenden Tönen eingefärbte Besen sollen Lust darauf machen, auch mal im öffentlichen Raum Dreck wegzufegen. Die Besen haben dabei vor allem eine symbolische Aufgabe: Bei einer gemeinsamen Kehraktion in Marbach, die vom eigentlich geplanten 13. Juli auf den 20. Juli verschoben werden musste, stehen sie für bestimmte Straßen. Der grüne Besen beispielsweise führt die Kehrenden in der Haffnerstraße an, der pinkfarbene die Gruppe in der Marktstraße.