Marbach Kameraden suchen weitere Mitstreiter

„Insgesamt wurden von allen Angehörigen der Einsatzabteilungen 5431 Übungsstunden geleistet“, erfuhren die Zuhörer. Nach zahlreichen Aus- und Fortbildungen durfte der Kommandant über 30 Beförderungen aussprechen. Auch langjährige Zugehörigkeit wurde belohnt. So bekam Markus Schnell die Ehrennadel in Silber für 25 Jahre Feuerwehrdienst angeheftet. Mit 40 Jahren Feuerwehrdienst und 30 Jahren als Geräteverwalter hatte sich Wilfried Pribil besonders eingebracht. „Mit ihm hat alles immer tipptopp funktioniert“, lobte auch der Schultes den Einsatz Pribils. Walter Blum erhielt die Ehrenmitgliedschaft. Der Gemeinderat hatte sich für die besondere Anerkennung entschlossen, weil Blum 47 Jahre in besonderer Weise aktiv als Feuermann tätig gewesen sei, auch in führenden Positionen, erklärte Trost.

Neben Übungen und Einsätzen wirkten die Freiwilligen im Jahr 2016 bei weiteren Aktivitäten mit. Beispielsweise beim Tag der offenen Tür im Juni. An zwei Tagen mussten nebenbei vier Einsätze bewältigt werden, erzählte Schroth, was aber alles reibungslos geklappt habe. Im Mai fand in Rielingshausen das Maifest mit der Aufstellung des Maibaums statt. Zudem gab es in dem Stadtteil einen Erlebnisnachmittag, was den Bürgern die Feuerwehrarbeit näherbringen sollte. Man brauche mehr Mitglieder, beklagte Schroth die aktuelle Lage. Aktive Werbung für die Feuerwehr plane man auch 2017 mit weiteren Aktionen. Im Juni soll es beispielsweise einen Erlebnistag auf dem Bürgerfest geben.

Nach dem Motto „Fit for Firefighting“ beteiligten sich die Floriansjünger an zahlreichen Sportveranstaltungen. Angefangen beim Stuttgarter Zeitungslauf über den Marbacher Gassenlauf bis hin zur Teilnahme zweier Kollegen am Marathon auf Hawaii, um nur einige zu nennen.

Auch das gesellige Miteinander sei nicht zu kurz gekommen, erfuhr man im Rückblick. Über erfolgreiche Aktionen berichteten auch die Kommandanten Bernhard Ziegler aus Siegelhausen und Alexander Blessing von der Abteilung Rielingshausen. Blessing übte aber auch Kritik. „Unser Feuerwehrhaus hat erhebliche Mängel. Das ist leider noch nicht bei allen angekommen“, erklärte er und er sehe dringenden Handlungsbedarf.

Jugendwart Mario Pflanz freute sich indes über drei Neuzugänge bei der Jugendfeuerwehr und nannte als ein Highlight den Einsatz auf dem Flughafen Stuttgart. Heinrich Stiegler konnte über ein erfreuliches geselliges Miteinander der Altersabteilung berichten. Markus Giek, stellvertretender Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes, brachte am Ende Grüße aus Ludwigsburg mit. Mit einem gemeinsamen Essen ließen die Kameraden den Abend ausklingen.