Marbach „Kakaosplitter“ macht das Rennen

Die Verkoster hatten die Qual der Wahl, am Ende fiel die Entscheidung relativ knapp aus. Auch die anderen Sorten hatten ihre Fans. „Kakaosplitter“ bekam 95 Stimmen, „Ganze Mandel“ konnte mit 70 der in den Boxen eingeworfenen Mini-Glöckchen überzeugen, „Vollmilch“ erreichte 62 Jas, die „Weiße Stracciatella-Kirsch“ landete etwas abgeschlagen mit 38 Stimmen am Ende des Vierer-Feldes.

An dem Stand zeigte die Gruppe um Andrea von Smercek, die für das Bürgerschaftliche Engagement in Marbach zuständig ist, Flagge. „Wir wollen Marbach als Fairtrade-Stadt dauerhaft zertifizieren lassen“, sagt sie. Dazu zählten öffentlichkeitswirksame Aktionen. Da sei es ganz klar, dass eine Schillerstadt auch eine Schiller-Schokolade haben müsse, verriet von Smercek augenzwinkernd und bot immer wieder mit ihren beiden Mitstreiterinnen Barbara Schwarz und Cornelia Keiper den interessierten Passanten die Schokoladensorten zum Probieren an.