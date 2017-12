Marbach Junge Pädagogen sollen Friede und Freude schaffen

Um 17 Uhr versammelten sich Freunde, Familie und selbstverständlich die zukünftige Lehrerschaft in der Stadtkirche in Marbach. Der Festgottesdienst stand unter dem Motto ,,Werkzeuge des Friedens“ und wurde von der Schuldekanin und Pfarrerin Silvia Trautwein angeleitet. Die Bezeichnung Werkzeuge des Friedens entstammt einem Gebet von dem Heiligen Franz von Assisi. Der Vers ,,Oh Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens“ trifft auf die Aufgabe eines Lehrers zu und wurde deshalb als Leitfaden für den feierlichen Gottesdienst ausgesucht. Nach dem Grußwort der Pfarrerin, gemeinsamen Gesang und Gebet stellten sich die 21 Pädagogen der Gemeinde vor. Aber nicht nur sie, sondern auch ihre Schüler der sechsten Klasse hatten sich intensiv mit der Wortzusammensetzung Werkzeug des Friedens auseinandergesetzt. Zwei der Lehrer zeigten Mindmaps, die ihre Schüler jeweils zu Frieden und zu Werkzeug zusammengestellt hatten. Audiodateien von den Kindern, in denen diese erläutern, wie die beiden Begriffe für sie zusammengehören, verdeutlichten auch den Anwesenden den Sinn und die Bedeutung des Verses. ,,Gott ist der Führer des Werkzeuges, um Frieden zu erschaffen“, drückte es einer der Schüler treffend aus. So wollen auch die Lehrer zu einem Werkzeug werden und in ihrem Unterricht Freude und Friede schaffen. Ihre Ziele und Wünsche für ihre Amtszeit teilten sie offen mit der Gemeinde bei der Verkündigung.