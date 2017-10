Marbach Jugendliche schaffen mit Mentor Oase

„Das ist ein Glücksfall für uns“, sagt Monika Mayer-Schumacher. „Er hat Übung und Knowhow. Jeder Handgriff sitzt“, schwärmt die Rektorin. Dazu kommt, dass der 78-Jährige, der locker noch als 55-Jähriger durchgehen könnte, einen guten Draht zu den Jugendlichen hat. Das braucht der gelernte Mechaniker und frühere Inhaber einer Fahrschule auch. Denn er hackt, gräbt und recht nicht alleine in dem kleinen Garten, sondern wird dabei von einer Hand voll Zehntklässler unterstützt. Auf freiwilliger Basis und außerhalb des regulären Unterrichts. „Die Schüler sind sehr engagiert“, betont Monika Mayer-Schumacher.

Das sind die Jungs in der Tat. Hier steht keiner lustlos rum und vergräbt die Hände lässig in den Hosentaschen. Jeder packt an. Auch Tobias und Sam, die zuhause im Garten ebenfalls Einsatz zeigen. Eine Lehrerin hat sich bei den Jugendlichen erkundigt, ob sie sich eine Beteiligung an dem Projekt vorstellen könnten. „Dann haben wir überlegt und gesagt: Das machen wir“, erklärt Tobias, der aber keine beruflichen Ambitionen in Richtung Gartenbau hegt. Was eigentlich ungemein schade ist. Denn offenbar haben er und seine Kumpels ein gutes Händchen für diese Aufgabe. Der Innenhof hat sich jedenfalls innerhalb weniger Monate zu einer bemerkenswert schönen Oase entwickelt.