Marbach Jubiläum mit jungem Künstler

So auch am Samstag wieder bei der Vernissage von „viewfinder“. Musikalisch umrahmt von der Band „Time & Pvlace“, Kumpels von Ferdinand Sorg, kam Kai Keller zum 50. Mal mit einem Foto-Künstler mit Marbach-Bezug ins Gespräch. Im Falle des 23-jährigen Ferdiand Sorg ist es ein waschechter Marbacher, der in der Schillerstadt aufgewachsen ist. Den Heimatbegriff möchte der junge Mann aber gerne weiter fassen. „Ich bin nicht so heimatverliebt“, meinte er. Heimat, das sei für ihn eher Baden-Württemberg.

Im Ländle ist Sorg auch in seinen jungen Jahren schon gut herumgekommen. In Mannheim hat er eine Ausbildung zum Mediengestalter absolviert, hat seine Fachhochschulreife in Stuttgart gemacht, seit drei Wochen studiert er Interaktionsgestaltung in Schwäbisch Gmünd.