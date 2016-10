Marbach - Marbach

Ingrid Grolich feierte am 1. September ein ganz besonderes Jubiläum. Sie kann auf nicht weniger als 45 Jahre bei der Stadt Marbach zurückblicken. Mit 16 Jahren fing sie damals ihre Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte beim Stadtbauamt an und konnte seither den Wandel der Verwaltung miterleben.

Bürgermeister Jan Trost ist froh, solch eine langjährige Mitarbeiterin in seinen Reihen zu haben, denn sie ist, auch durch ihre Erfahrung, eine große Stütze fürs Stadtbauamt. In seiner Laudatio würdigte er ihre geleistete Arbeit. Ingrid Grolich erwiderte, dass sie sich beim Stadtbauamt wohl fühle. Als Zeichen des Dankes für ihre lange Treue überreichte der Bürgermeister einige Präsente an Ingrid Grolich und freut sich auf weitere Jahre ihrer guten Zusammenarbeit.