Marbach Jede Menge positive Nachrichten für die Mitglieder

Marbach

Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Marbacher Rudervereins von 1920 e.V. war geprägt von Lösungen und positiven Entwicklungen und so waren Sorgenfalten weder in den Gesichtern des Vorstandes noch bei den Mitgliedern sichtbar. Die großen Umbauarbeiten, welche in den letzten Jahren die finanziellen und personellen Ressourcen stark beeinflusst und gebunden haben, sind auf der Zielgeraden. Der stellvertretende Vorsitzende Verwaltung Ralf Ellinghoven beschrieb einen großen Block an Restarbeiten, die im vergangenen Jahr durchgeführt wurden. Sichtbar ist das Ergebnis nicht nur von außen, vor allem die Energiekosten sind deutlich reduziert. Schatzmeister Martin Wuerich betonte in seinem Jahresbericht, dass sich die Reduktion der Energiekosten deutlich in der Vereinskasse bemerkbar mache. Der Verein ist finanziell gut aufgestellt, alle Umbauarbeiten waren solide finanziert und die Verbindlichkeiten können nach Plan zurückbezahlt werden. Um diese Situation auch für die Zukunft zu sichern, handlungsfähig zu bleiben und notwendige Reparaturen im alten Bestand durchführen zu können, wurde nach fast 20 Jahren eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge um zehn Prozent beantragt. Diesem Antrag stimmten die Mitglieder einstimmig zu.