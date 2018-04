Marbach Ist es sinnvoll, jetzt auf das E-Auto umzusteigen?

Marbach - Die Automobil-Industrie befindet sich im Wandel. Die vergangenen Monate sind geprägt gewesen von Diskussionen rund um Diesel, Feinstaub und Co. Immer wieder landete dabei auch ein Thema auf dem Tisch: E-Mobilität. Doch viele Autofahrer haben zum Thema „Fahren mit Strom“ unzählige Fragen: Schont das wirklich die Umwelt? Wie sieht es mit dem Aufladen und der Reichweite aus? Was kostet mich das? Und ist das denn überhaupt sinnvoll? Ein Leserforum der Stadt Marbach und der Marbacher Zeitung unter dem Motto „Mobilität im Wandel“ soll Licht ins Dunkel bringen. Ganz passend zur mittlerweile 40. Auto- und Motorradausstellung des MSC Marbach dieses Wochenende, auf der die Neuheiten in Sachen Auto und Zweirad entdeckt werden können. Das Leserforum bildet hierzu am Freitagabend, 6. April, ab 19 Uhr den Auftakt in der Stadthalle.