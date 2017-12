Von alters her beschäftigen sich die Menschen mit der Sternenkunde. Die alten Griechen, wie der Astronom Claudius Ptolemäus oder der Mathematiker Euklid, sind bis heute bekannt. Allerdings gingen viele wissenschaftliche Werke der alten Griechen mit dem Untergang des Römischen Reiches verloren. Gleichzeitig nahm das Christentum im 13. Jahrhundert eine wissenschaftsablehnende Entwicklung. In einer Bulle des Papstes Gregor IX. wurde die Physik verboten, bis diese geprüft und gereinigt worden wäre. Das ging sogar so weit, dass antike Schriften durch Bücherverbrennungen vernichtet worden sind.