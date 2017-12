Marbach Film über den Neckar mit Jan Bürger am Sonntag um 20.15 Uhr im SWR

Neckar und Literatur – für viele Menschen passt das auf den ersten Blick vielleicht nicht zusammen. Mit ihrem Buch „Der Neckar“ haben Sie den Gegenbeweis angetreten. Inwiefern sind der Fluss und die Literaturen der Region miteinander verbunden?

Es ging mir zunächst einmal um die Beschreibung eines Phänomens: Seit über 200 Jahren stoßen wir im Umland dieses schmalen Flusses, der Baden-Württemberg durchzieht und verbindet, auf eine Literaturlandschaft, die mir in ihrer Vielfalt einzigartig zu sein scheint. Ähnliche Verdichtungen des geistigen Lebens und der literarischen Szene kennen wir aus sehr großen Städten, aus Berlin, Wien oder Paris. Aber am Neckar entwickelte sich das alles aus der Provinz heraus – freilich flankiert von den alten, großartigen Universitäten in Tübingen und Heidelberg. Und der Neckar diente dabei als Projektionsfläche – und als Verheißung einer weiten Welt: als Verbindung zum Rhein und damit zum Meer.

Sie bezeichnen das Neckartal in ihrem Buch als „Landschaft der Erfinder, Denker und Dichter“. Wie lassen sich wirtschaftliche und kulturelle Aspekte in Einklang bringen und in welcher Beziehung stehen die beiden Aspekte zueinander?

Normalerweise spielen wir den Bereich der Wirtschaft und Technik und die Künste gern gegeneinander aus. Auf der einen Seite sehen wir diejenigen, die mit Maschinen, allen voran mit dem Auto, die Welt erobern, und auf der anderen die Skeptiker, die zum Beispiel mit Hermann Hesse oder Justinus Kerner im Hinterkopf auf die Schattenseiten der technischen und industriellen Revolutionen hinweisen. Je länger ich mich mit der Kulturgeschichte unserer Region beschäftige, desto deutlicher wird mir aber, dass diese beiden Seiten viel mehr miteinander verbindet als voneinander trennt – und das zeigt wohl auch der neue Film. Pointiert gesagt: Das Auto und die schwäbische Romantik gehören zusammen wie ungleiche Geschwister.

Was hat Sie ursprünglich dazu inspiriert, sich näher mit der Verbindung der schwäbischen Romantiker und dem Neckar auseinanderzusetzen?

Wenn ich ehrlich bin und auch etwas romantisiert antworten darf: Ich bin ein „Fischkopp“ und in Schleswig-Holstein und Hamburg aufgewachsen. Was ich hier im Südwesten am meisten vermisse, ist das Wasser. Irgendwann kam dann die Flucht nach vorn. Ich habe mir gesagt, wenn es schon nur den Neckar gibt, der so schmal ist, dass man – so drückte es einst Mark Twain aus – einen Hund über ihn werfen kann, dann will ich wenigstens versuchen, die innere Größe und Schönheit dieses Flusses sichtbar zu machen. Aus diesem Impuls heraus und vor dem Hintergrund der fantastischen Fülle an schriftlichen Quellen im Deutschen Literaturarchiv entstand das Buch.

Ihr Buch ist eine Inspirationsquelle für Rolf Lambert gewesen und hat das Drehbuch geprägt. Inwiefern spiegelt sich ihr Werk in dem Film wieder?

Das weiß ich noch nicht, denn ich sehe den fertigen Film auch am Sonntag zum ersten Mal. Aber Rolf Lambert kam ins Archiv, weil er mein Buch gelesen hatte, und daraus entstand sofort ein lebhaftes Gespräch, das im Drehbuch deutliche Spuren hinterlassen hat. Und dann haben wir gemeinsam eine Reihe von Szenen gedreht, in Stuttgart, Marbach und in der kleinen Wunderkammer der schwäbischen Literatur: bei Justinus Kerner in Weinsberg.

Wie fühlt man sich eigentlich als Autor, wenn das eigene Werk andere Menschen zu neuen Ideen inspiriert?

Das macht natürlich Spaß. Das Buch war ja auch ein Wagnis: Als es vor vier Jahren erschien, gab es viele Skeptiker. Letztlich ist es aber auf ein viel größeres Interesse gestoßen, als wir – ich und der Verlag – gehofft hatten. Und selbstverständlich freut es mich, wenn so ein eher privates Projekt Spätfolgen hat, wenn ich plötzlich merke, dass Politiker Ideen aufgreifen, die offenbar aus dem Buch stammen. Oder eben Dokumentarfilmer, so wie jetzt.

Stand für Sie gleich fest, dass Sie auch im Film auftreten werden?

Nein, ich wurde gefragt – und weil Pia Grzesiak und Rolf Lambert genauso von dem Thema begeistert waren wie ich damals als das Buch entstand, habe ich selbstverständlich mitgemacht.

Wie haben Sie die Dreharbeiten erlebt?

Spielerisch, neugierig. Gleichzeitig habe ich auch Neues entdeckt. Wir haben etwa im Depot der Staatsgalerie vor großartigen Neckardarstellungen gedreht, die derzeit öffentlich gar nicht gezeigt werden, oder die Burgruine Weibertreu mit einer Kamera-Drohne erkundet. Darauf wäre ich auf meinen Streifzügen durch die Landschaft und die Archive doch selbst nie gekommen.

Spielt der Neckar auch für Sie als Privatperson eine Rolle? Wenn ja, welche?

Fast jeden Tag überquere ich ihn auf meinem Weg von Stuttgart, wo ich wohne, auf die Schillerhöhe. Aus meinem Büro kann ich ihn sehen, und das Tuckern der Frachter macht ihn akustisch präsent. Durch das Buch ist der Neckar aus meinem Alltag kaum noch wegzudenken, fast so wie die Schriftsteller, mit denen ich mich seit Jahren beschäftige.