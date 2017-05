Marbach Interessante Details lassen aufhorchen

Beim Entgratungs- und Oberflächen-Spezialisten Benseler kann der City-Touren-Gänger über technische Reinheitsgrade sinnieren. Der technische Leiter Günter Gölz stellte das familiengeführte Unternehmen mit seinen drei Geschäftsbereichen vor und versuchte, komplexe technische Abläufe im Hochgeschwindigkeitsmodus für jedermann zu erklären. In der Praxis zeigte sich für den Besucher dann, was es heißt, wenn sich bei Kolben oder Getriebebauteilen wie etwa für den Supersportwagen McLaren, absolut nichts mehr ablösen kann. Reinheit in Perfektion.

Bei der Labag war nicht nur das schlussendliche, gesellige Zusammenkommen aller vier Tourengruppen. Marktleiter Christopher Kmoch verstand es zuvor mit Elan, rühriger Verkäuferseele und viel Fachwissen, die Zuhörer zu fesseln. Und geheime Einblicke in sonst gut verschlossene Bereiche gab es obendrein. Im Giftraum stapelt sich alles, was unter strengster Aufsicht steht. Verständlich, dass es dafür besondere Schutzvorrichtungen gibt: etwa im Brandfall, wo sicher verhindert wird, dass das Löschwasser mit den Chemikalien vermischt aus dem Raum fließen kann.