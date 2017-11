Marbach In Marbach werden Weihnachtswünsche wahr

Deshalb hat der Frauenclub Rielingshausen vor vier Jahren die Aktion Weihnachtswunschbaum ins Leben gerufen. Das Konzept gab es schon in anderen Kreisgemeinden und funktioniert recht einfach. Kinder aus sozial schwachen Familien – das örtliche Sozialamt prüft das jeweils – können einen Weihnachtswunsch für 30 Euro formulieren. Diese Wünsche werden auf Karten geschrieben und an den jeweiligen Wunschbaum gehängt. Jeder Bürger kann sich ein Kärtchen vom Baum holen, den Wunsch besorgen, verpacken und wieder ins Rathaus beziehungsweise zu Obstbau Stirm in Rielingshausen bringen. Kurz vor Weihnachten ist Bescherung. Dann überreicht der Bürgermeister Jan Trost den Kindern die Geschenke.

Die Wünsche auf den Karten sind recht unterschiedlich. Für einen sieben Monate alten Jungen wird ein Hochstuhl gewünscht. Ein einjähriges Mädchen würde sich über ein Lerntelefon freuen und eine Achtjährige über ein ferngesteuertes Geländefahrzeug. Ein Vierjähriger hat ein buntes Plastikklavier auf sein Kärtchen notieren lassen, ein Mädchen im Alter von drei Jahren eine Winterjacke oder Winterhose in Größe 104. Winterklamotten stehen diesmal besonders häufig auf den Wunschzetteln, das hat Brigitte Wolf, die Vorsitzende des Frauenclubs Rielingshausen, beobachtet. Wolf und ihr Team haben beim Aufstellen der Wunschbäume außerdem darauf geachtet, dass es sich um Wünsche handelt, „die für die Marbacher und Rielingshäuser machbar sind“. Sprich: Dass es sich um Dinge handelt, die auch in hiesigen Geschäften erhältlich sind. Um Wünsche, die beispielsweise nur in Ludwigsburg erhältlich sind, kümmert sich der Frauenclub. Dazu freuen sich die Macherinnen des Wunschbaums auch über Spenden aus der Bevölkerung.