Marbach In der Kälte schlägt die Stunde des Kraftwerks

Die aktuellen Engpässe in der Stromversorgung sind auf die Kälte in Europa zurückzuführen, und besonders auf den hohen Bedarf in Frankreich. „Dort sind einige Atomkraftwerke wegen baulicher Mängel abgeschaltet worden – der erhöhte Bedarf jetzt hat sich schon im Herbst abgezeichnet“, berichtet Regina König, Sprecherin der Stuttgarter TransnetBW GmbH, einer EnBW-Tochter, die als Übertragungsnetzbetreiber eigenständig operiert. Das Marbacher Kraftwerk sowie die beiden anderen Reservekraftwerke in Walheim und Heilbronn produzieren ihren Strom also nicht nur für das deutsche, sondern das europäische Netz. Die bisher an fünf Tagen im neuen Jahr in Marbach entstandenen 6,4 Gigawattstunden (GWh) sind in das Gesamtnetz geflossen. In Deutschland liegt der Jahresverbrauch bei etwa 600 Terrawattstunden (TWh), berichtet die Transnet-Sprecherin Regina König.

Auf das Fortbestehen des Marbacher Kraftwerks hofft der Bürgermeister Jan Trost. „Es wäre schade, wenn die Arbeitsplätze dort nicht erhalten werden könnten.“ Trost hatte sich im November beim Ausspracheabend in Rielingshausen sorgenvoll darüber geäußert, dass das Kraftwerk stillgelegt werden könnte, sobald die großen Nord-Süd-Trassen zur Stromversorgung in Deutschland gebaut seien.

Tatsächlich sind diese Trassen erforderlich, weil der Strom aus den Windanlagen an der Nordsee bisher nicht in ausreichender Menge in den industriereichen Süden transportiert werden kann. Die Nord-Süd-Trassen sollen nach Angaben der Bundesnetzagentur in Bonn im Jahr 2021 in Betrieb gehen. Ein sofortiges Aus der Reservekraftwerke sei unwahrscheinlich.