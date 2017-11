Marbach Impulse vom Museum verewigt

Unter dem Motto „12 Verse fürs Jahr“ luden die Museumspädagoginnen Sandra Potsch und Verena Staack die Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren zu dem zweitägigen Workshop innerhalb der Museumsgemäuer ein, wo sich die Werke bedeutender Schriftsteller befinden – was kein unwesentlicher Faktor ist. Um nämlich einen individuellen Kalender mit Literatureinflüssen gestalten zu können, bedeutet dies: Augen auf und Inspiration suchen, wo es sie zuhauf gibt. Zwischen den Originalen von Schiller, Mörike, Kafka und anderen Dichtern gingen die Mitarbeiterinnen mit ihren Teilnehmern auf die Suche nach Wörtern, Zeilen und Ideen. Diese wiederum sollten die Kinder zum Reimen, Schreiben, Malen und Basteln anregen.

Und so waren am Freitagvormittag schon viele bunte Kalenderblätter zu sehen, die die Kursteilnehmer mit originellen Ideen und eigenen Malereien und Bastelaktionen gestaltet hatten. Dabei spielten Kopien , etwa von einer Postkarte Kafkas, ebenso eine Rolle wie selbst ausgedachte Blumen, inspiriert von Paul Celans Blumenbuch. Die zehnjährige Josefine aber liebt es, Geschichten zu schreiben. „Doch auch das Verzieren und das Basteln haben mir ganz viel Spaß gemacht“, sagt das Mädchen. „Durch die zwei Feiertage in der Ferienzeit ist das Angebot in diesem Jahr sehr verkürzt. Da kann es sein, dass manche Blätter noch zuhause von den Kindern vollendet werden müssen“, vermutete Betreuerin Verena Staack, die mit ihrer Kollegin darauf achtet, dass die Teilnehmer dennoch viele Impulse bekamen. Doch für die Kinder stand ganz einfach der Spaß am Tun im Vordergrund.