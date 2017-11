Marbach Improvisationstalent ist gefragt gewesen

Die Gesangspädagogin Sarah Neumann, schmuck wie zu Schiller Zeiten gekleidet und mit Gitarre gewappnet, hatte sich zusammen mit den Schauspielern Alexander Ilic, Tobias Frühauf und Philipp Wolpert unter das schützende Schirmdach vor dem Schillerhof geflüchtet. Auf den ebenfalls wettergeschützten Stufen daneben lauschten einige Menschen dem Gesang oder summten mit. „The Lion sleeps tonight“ versuchte ein wenig Dschungelwärme zu verbreiten, bevor die Schauspieler mit der Rezitation von Schillers „Bürgschaft“ begannen. Mit der Auswahl der Balladen haben sie fast prophetische Fähigkeiten bewiesen, heißt es doch darin: „Da gießt unendlicher Regen herab.“

Auch Joachim Keck und Andi Delzemich zogen statt des Lugplätzles die beheizten Räume von Foto Beran vor und sorgten dort mit Saxofon und Dobro-Gitarre für Stimmung. Zu „Raindrops are falling on my head“ wippten die Besucher im Takt, und mancher wünschte sich beim nächsten Titel wohl, Marbach läge in Südkalifornien, denn: „It never rains in southern California“. Durch die einladend offenstehende Tür konnte man derweil beobachten, wie der Wind Papierschilder, Pappteller und Laub durch die Marktstraße trieb. „So schlecht war das Wetter noch nie am Schillersonntag“, meinte Siegfried Beran leicht frustiert. Selbst sein Hund hatte den Kopf auf die Pfoten gelegt, und man glaubte förmlich zu hören, dass er dachte: „Bei dem Wetter jagt man keinen Hund vor die Türe.“ Trotzdem waren immerhin noch ein paar Einkaufs- und Erlebnishungrige unterwegs. Der Vorteil: Man ging gerne in die Geschäfte, statt sich lange im Freien aufzuhalten.